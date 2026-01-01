Українські дрони в Криму «мінуснули» літак, три катери і судно забезпечення окупантів. ВІДЕО

Рій дронів ГУР МО України прорвався до окупованого Криму й зменшив кількість військової техніки загарбників. Прицільні удари БпЛА були спрямовані на ворожу берегову охорону.Про операцію, яка відбулася у квітні 2026 року, розповіла пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У Telegram-каналі відомства опубліковане видовищне відео бойової роботи.Операцію виконували воїни спецпідрозділу "Примари". Вони вже напрацювали "системний підхід до ліквідації військових об'єктів Росії у тимчасово окупованому Криму", зазначили у ГУР.Цього разу наші захисники вдарили по цілях, пов'язаних із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням, авіаційною компонентою противника. Підтверджено ураження:трьох десантно-штурмових катерів проєкту 05060 (один із них був у русі, двоє пришвартовані);судна забезпечення;ангара зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;протичовнового літака-амфібії Бе-12 "Чайка"."Окремий епізод – ухилення борта "Примар" від ворожого ПЗРК. Попри спроби московитів завадити виконанню бойового завдання, майстри ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію", – наголосили в розвідці.Додамо, що Бе-12 "Чайка" – це протичовновий гідроплан, що використовується для пошуку та знищення підводних човнів противника. Цю модель розробили у КБ Берієва на початку 1960-х років. Озброєння "Чайки" включає авіабомби, глибинні бомби й торпеди.Максимальна швидкість літака – 530 кілометрів на годину, бойове навантаження – до 1 500 кілограмів, екіпаж – четверо осіб.Для пошуку підводних човнів на носі встановлена РЛС, а у хвостовій частині – датчик магнітних аномалій. Літак також оснащений розвідувальною та фотоапаратурою.Як відомо, у ніч на 30 квітня Військово-морські сили ЗС України завдали удару по корабельно-катерному складу РФ поблизу Керченської протоки. Уражено щонайменше два російські катери.