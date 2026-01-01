У Луцьку судили ексвійськового, який обіцяв чоловіку уникнути мобілізації за 6 тисяч доларів





Про це сказано в ухвалі суду, - повідомляє



За даними слідства, ексвійськового затримали 28 квітня одній із кав'ярень Луцька, на вулиці Привокзальній, під час отримання 6 тисяч доларів за "допомогу" військовозобов'язаному в ухиленні від мобілізації. За ці гроші він мав би вплинути на представників ТЦК та СП в області.



Під час проведення особистого обшуку в нього вилучити телефон Iphone 17 Pro Max, 60 купюр по 100 доларів США, документи, зокрема витяг із системи "Резерв+", копія військового квитка, копія довідки до акту огляду МСЕК тощо. Усе вилучене арештували як речові докази. Також арештували його особисте авто Volkswagen Touareg.



Старший слідчий Нацполіції Волині клопотав про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (266240 гривень — ред.).



Суддя Катерина Камінська в цьому відмовила та призначила затриманому ексвійськовому цілодобовий домашній арешт на 2 два місяці (до 29 червня включно). Також на нього поклали такі обов'язки:



цілодобово не залишати місце свого проживання за виключенням оголошення у зазначений період повітряної тривоги у Волинській області для переходу в укриття;

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою їх вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд за кордон (за наявності).

