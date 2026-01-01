Завтра, 6 травня, у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Ющиком

Завтра, 6 травня, у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Ющиком
6 травня відбудеться прощання з Героєм Андрієм Ющиком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У середу, 6 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ющика Андрія Авксентійовича (05.04.1981 р.н.), який загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Завтра, 6 травня, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 6 травня, у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Ющиком
Сьогодні, 19:06
На Волині під час затримання чоловік отримав травму голови: у ТЦК заперечують побиття
Сьогодні, 18:16
Вагітна захворіла на лістеріоз: на Волині померло немовля
Сьогодні, 17:06
Волонтер Червоного Хреста з Волині став посмертним донором для чотирьох людей: серед яких - однорічна дитина
Сьогодні, 16:28
Медіа
відео
1/8