Завтра, 6 травня, у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Ющиком

Андрієм Ющиком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"У середу, 6 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ющика Андрія Авксентійовича (05.04.1981 р.н.), який загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.



Завтра, 6 травня, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





6 травня відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."У середу, 6 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ющика Андрія Авксентійовича (05.04.1981 р.н.), який загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.Завтра, 6 травня, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

