Завтра, 6 травня, у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Ющиком
Сьогодні, 19:06
6 травня відбудеться прощання з Героєм Андрієм Ющиком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У середу, 6 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ющика Андрія Авксентійовича (05.04.1981 р.н.), який загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Завтра, 6 травня, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
