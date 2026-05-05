Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову збірку
Сьогодні, 03:41
Ліна Костенко 5 травня презентувала поетичну збірку "Вітер із Марса" – першу за тривалий час.
Про це повідомляє "Українська правда"
Збірка вийшла у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Його очільник Іван Малкович модерував презентацію.
За інформацією видавництва, "Вітер із Марса" об'єднує нові й раніше не друковані тексти, написані впродовж десятиліть – від початку незалежності України до нинішньої війни.
До книжки також увійшли окремі вже відомі вірші, зокрема з воєнного циклу та розділ "Коротко – як діагноз". Тексти охоплюють понад три десятиліття творчості авторки.
У видавництві також додали, що у збірці "в неповторному емоційному синтезі перетинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, а сама війна осмислюється не лише як історичний злочин, а як глобальна загроза світові".
