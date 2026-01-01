Загиблому воїну з Волині відкрили меморіальну дошку у рідній школі. ФОТО
Сьогодні, 01:15
5 травня 2026, у другі роковини загибелі Героя-земляка з села Добре на фасаді його рідної школи відкрили меморіальну дошку.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській громаді.
У цей день два роки тому мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність Петро Птачик загинув поблизу населеного пункту Тоненьке на Донеччині.
Тут, у стінах рідної школи, де навчався Герой пам’ятають Петра і шанують його подвиг.
Тож у Доброму зібралася шкільна родина і громада, рідні й близькі загиблого, міський голова Віктор Пась, щоб увічнити пам'ять у камені.
«Ці дошки – не лише про пам’ять. Це про правду, яку щодня бачать наші діти. Про ціну свободи, яку платить український народ. Це про обов’язок кожного з нас – жити так, щоб їхня жертва не була марною», – зазначив очільник громади Віктор Пась у своєму зверненні до присутніх.
Загиблому воїну з Волині відкрили меморіальну дошку у рідній школі. ФОТО
