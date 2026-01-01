Загиблому воїну з Волині відкрили меморіальну дошку у рідній школі. ФОТО

Загиблому воїну з Волині відкрили меморіальну дошку у рідній школі. ФОТО
5 травня 2026, у другі роковини загибелі Героя-земляка з села Добре на фасаді його рідної школи відкрили меморіальну дошку.

Про це повідомляють у Камінь-Каширській громаді.

У цей день два роки тому мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність Петро Птачик загинув поблизу населеного пункту Тоненьке на Донеччині.

Тут, у стінах рідної школи, де навчався Герой пам’ятають Петра і шанують його подвиг.

Тож у Доброму зібралася шкільна родина і громада, рідні й близькі загиблого, міський голова Віктор Пась, щоб увічнити пам'ять у камені.

«Ці дошки – не лише про пам’ять. Це про правду, яку щодня бачать наші діти. Про ціну свободи, яку платить український народ. Це про обов’язок кожного з нас – жити так, щоб їхня жертва не була марною», – зазначив очільник громади Віктор Пась у своєму зверненні до присутніх.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Камінь-Каширський, війна, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загиблому воїну з Волині відкрили меморіальну дошку у рідній школі. ФОТО
Сьогодні, 01:15
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українські дрони в Криму «мінуснули» літак, три катери і судно забезпечення окупантів. ВІДЕО
05 травня, 23:19
У Луцьку судили ексвійськового, який обіцяв чоловіку уникнути мобілізації за 6 тисяч доларів
05 травня, 22:35
У Ковелі спіймали п'яного електросамокатчика
05 травня, 22:35
Медіа
відео
1/8