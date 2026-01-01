Волинська важкоатлетка увійшла в ТОП-6 на чемпіонаті світу
Сьогодні, 08:25
Волинська спортсменка Катерина Малащук закінчила свій виступ на Чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів, увійшовши до ТОП-6 важкоатлеток.
Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Катерина Малащук на чемпіонаті світу показала такі результати:
Ривок — 5 місце (76 кг)
Поштовх — 9 місце (92 кг)
Сума двоборства — 6 місце (168 кг)
Також свої виступи на чемпіонаті світу завершила волинська спортсменка Анна Король . Волинянка увійшла до ТОП-10 на чемпіонаті світу.
На змаганнях важкоатлетка з Волині, виступаючи у ваговій категорії 69 кілограмів, показала такі результати:
Ривок — 87 кг (10 місце)
Поштовх — 111 кг (10 місце)
Сума двоборства — 198 кг (10 місце).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Катерина Малащук на чемпіонаті світу показала такі результати:
Ривок — 5 місце (76 кг)
Поштовх — 9 місце (92 кг)
Сума двоборства — 6 місце (168 кг)
Також свої виступи на чемпіонаті світу завершила волинська спортсменка Анна Король . Волинянка увійшла до ТОП-10 на чемпіонаті світу.
На змаганнях важкоатлетка з Волині, виступаючи у ваговій категорії 69 кілограмів, показала такі результати:
Ривок — 87 кг (10 місце)
Поштовх — 111 кг (10 місце)
Сума двоборства — 198 кг (10 місце).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку пара лебедів звила гніздо біля кав'ярні. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Волинська важкоатлетка увійшла в ТОП-6 на чемпіонаті світу
Сьогодні, 08:25
У США схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності
Сьогодні, 07:32
Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову збірку
Сьогодні, 03:41