Волинська важкоатлетка увійшла в ТОП-6 на чемпіонаті світу

Катерина Малащук закінчила свій виступ на Чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів, увійшовши до ТОП-6 важкоатлеток.



Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.



Катерина Малащук на чемпіонаті світу показала такі результати:

Ривок — 5 місце (76 кг)

Поштовх — 9 місце (92 кг)

Сума двоборства — 6 місце (168 кг)



Також свої виступи на чемпіонаті світу завершила волинська спортсменка Анна Король . Волинянка увійшла до ТОП-10 на чемпіонаті світу.



На змаганнях важкоатлетка з Волині, виступаючи у ваговій категорії 69 кілограмів, показала такі результати:

Ривок — 87 кг (10 місце)

Поштовх — 111 кг (10 місце)

Сума двоборства — 198 кг (10 місце).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська спортсменказакінчила свій виступ на Чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів, увійшовши до ТОП-6 важкоатлеток.Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.Катерина Малащук на чемпіонаті світу показала такі результати:Ривок — 5 місце (76 кг)Поштовх — 9 місце (92 кг)Сума двоборства — 6 місце (168 кг)Також свої виступи на чемпіонаті світу завершила волинська спортсменка. Волинянка увійшла до ТОП-10 на чемпіонаті світу.На змаганнях важкоатлетка з Волині, виступаючи у ваговій категорії 69 кілограмів, показала такі результати:Ривок — 87 кг (10 місце)Поштовх — 111 кг (10 місце)Сума двоборства — 198 кг (10 місце).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію