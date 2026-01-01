Волинська важкоатлетка увійшла в ТОП-6 на чемпіонаті світу

Волинська важкоатлетка увійшла в ТОП-6 на чемпіонаті світу
Волинська спортсменка Катерина Малащук закінчила свій виступ на Чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів, увійшовши до ТОП-6 важкоатлеток.

Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Катерина Малащук на чемпіонаті світу показала такі результати:
Ривок — 5 місце (76 кг)
Поштовх — 9 місце (92 кг)
Сума двоборства — 6 місце (168 кг)

Також свої виступи на чемпіонаті світу завершила волинська спортсменка Анна Король . Волинянка увійшла до ТОП-10 на чемпіонаті світу.

На змаганнях важкоатлетка з Волині, виступаючи у ваговій категорії 69 кілограмів, показала такі результати:
Ривок — 87 кг (10 місце)
Поштовх — 111 кг (10 місце)
Сума двоборства — 198 кг (10 місце).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Анна Король, світ, чемпіонат світу, найкращі, спорт, важка атлетика, Катерина Малащук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пара лебедів звила гніздо біля кав'ярні. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Росіяни не виконали умови режиму припинення вогню в перші ж хвилини доби
Сьогодні, 09:15
Волинська важкоатлетка увійшла в ТОП-6 на чемпіонаті світу
Сьогодні, 08:25
У США схвалили продаж Україні боєприпасів розширеної дальності
Сьогодні, 07:32
Ліна Костенко вперше за довгий час презентувала нову збірку
Сьогодні, 03:41
Медіа
відео
1/8