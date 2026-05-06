Росіяни не виконали умови режиму припинення вогню в перші ж хвилини доби

Через лічені хвилини після настання середи, 6 травня, у Дніпрі пролунали вибухи. Таким чином росіяни одразу ж порушили можливий режим припинення вогню, до якого закликав Президент України Володимир Зеленський.

Про це пише LB.ua.

Повітряні Сили просто перед тим, як годинник показав опівночі, попередили про те, що в напрямку Дніпра рухаються ударні безпілотники. Вибухи, що нагадували збиття, очевидці в обласному центрі та передмісті чули з інтервалом близько 5 хвилин вже після старту нової доби.

Також о 0:36 з'явилося повідомлення про БПЛА ворога у Харківській області поблизу Ізюма, що підтверджує відсутність намірів з боку росіян дотримуватися припинення вогню.

Уночі росіяни продовжували атаки на Харків, Дніпропетровську й Запорізьку області. У Харкові, зокрема, внаслідок обстрілів постраждали щонайменше сім приватних будинків.

Зеленський оголосив "режим тиші" опівночі середи у відповідь на заяву Кремля про зупинку бойових дій 8-9 травня. Президент наголосив, що людські життя важливіші за "свята".

Риторика про "перемир'я" з'явилася у Москві через страх українських ударів під час проведення на Червоній площі путінського "параду перемоги". Цьогоріч у ньому навіть не буде брати участь техніка "з безпекових міркувань".

