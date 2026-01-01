У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном

Кицуна Віктора Ярославовича (26.12.1979 р.н.), який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Поховали Героя на кладовищі селища Рокині.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 5 травня, у Петро-Павлівському храмі селища Рокині відбулось відспівування військовослужбовця(26.12.1979 р.н.), який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Поховали Героя на кладовищі селища Рокині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію