У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном

У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
Учора, 5 травня, у Петро-Павлівському храмі селища Рокині відбулось відспівування військовослужбовця Кицуна Віктора Ярославовича (26.12.1979 р.н.), який загинув 6 лютого 2025 року в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області російської федерації.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Поховали Героя на кладовищі селища Рокині.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК
Сьогодні, 11:10
Більше 100 людей на Волині покусали кліщі
Сьогодні, 10:42
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
Сьогодні, 10:06
У Луцьку пара лебедів звила гніздо біля кав'ярні. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Росіяни не виконали умови режиму припинення вогню в перші ж хвилини доби
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8