СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК





Про це повідомляє



Схема хабарів



Чиновник налагодив систему: брав гроші з власника місцевої компанії і в обмін обіцяв не мобілізовувати його працівників призовного віку.



Після кожної виплати посадовець отримував від бізнесмена списки персоналу - людей, яких треба було "прикрити" від перевірок мобільних груп ТЦК, поліції та на блокпостах.



Затримання



Співробітники СБУ поетапно фіксували злочини чиновника. Затримали його після того, як він отримав чергову суму від "замовника".



Слідчі повідомили підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди службовою особою.



Наразі вирішується питання запобіжного заходу. Максимальне покарання за цією статтею - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Згідно з інформацією зі сторінки Житомирського ОТЦК та СП, установу очолює полковник Олексій Трофіменко.



Його призначили начальником Житомирського обласного ТЦК та СП у жовтні 2025 року наказом командувача Сухопутних військ ЗСУ.



До цього, з жовтня 2023 по вересень 2025 року, він очолював Полтавський обласний ТЦК та СП. Народився у Сумах у 1974 році, закінчив Сумське вище артилерійське училище.



Трофіменко має бойовий досвід - з 2014 до 2023 року воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині, зокрема й після початку повномасштабного вторгнення. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

