Волинянин вивозив чоловіків у схованці кабіни вантажівки: шістьом вдалось перетнути кордон

Волинянин, який вивозив ухилянтів за кордон у схованці в кабіні вантажівки, постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах, за грошову винагороду вивозив військовозобов'язаних чоловіків у країни Євросоюзу, сховавши в спеціально обладнаній схованці у кабіні вантажівки.Із грудня 2024 по грудень 2025 року чоловікові вдалося вивезти шістьох осіб.У грудні 2025 року при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску "Ягодин" у Республіку Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками.