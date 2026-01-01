Волинянин вивозив чоловіків у схованці кабіни вантажівки: шістьом вдалось перетнути кордон
Сьогодні, 12:10
Волинянин, який вивозив ухилянтів за кордон у схованці в кабіні вантажівки, постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах, за грошову винагороду вивозив військовозобов'язаних чоловіків у країни Євросоюзу, сховавши в спеціально обладнаній схованці у кабіні вантажівки.
Із грудня 2024 по грудень 2025 року чоловікові вдалося вивезти шістьох осіб.
У грудні 2025 року при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску "Ягодин" у Республіку Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 29-річним жителем міста Нововолинськ незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, волинянин, який працював водієм на міжнародних рейсах, за грошову винагороду вивозив військовозобов'язаних чоловіків у країни Євросоюзу, сховавши в спеціально обладнаній схованці у кабіні вантажівки.
Із грудня 2024 по грудень 2025 року чоловікові вдалося вивезти шістьох осіб.
У грудні 2025 року при спробі вивезти 24-річного громадянина через пункт пропуску "Ягодин" у Республіку Польща незаконні дії волинянина були припинені прикордонниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин вивозив чоловіків у схованці кабіни вантажівки: шістьом вдалось перетнути кордон
Сьогодні, 12:10
Росія вдарила по будівлі дитячого садочка у Сумах
Сьогодні, 11:59
СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК
Сьогодні, 11:10
Більше 100 людей на Волині покусали кліщі
Сьогодні, 10:42
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
Сьогодні, 10:06