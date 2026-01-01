У Черкасах в лікарні помер воїн з Волині Руслан Давидюк
Сьогодні, 13:13
Внаслідок важкого захворювання помер захисник із Володимира - Давидюк Руслан Миколайович.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Головний сержант Збройних сил України, Руслан Давидюк, 1972 року народження, помер 2 травня в одному з лікувальних закладів міста Черкаси.
Сьогодні воїн «На щиті» повертається до рідного міста. Прощання та чин поховання відбудуться у п’ятницю, 8 травня. Деталі буде повідомлено згодом.
Щиро співчуваємо рідним і близьким. Низький уклін та вічна пам’ять Захиснику України!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
