Світова класика й улюблені мелодії: драмтеатр у Луцьку кличе на концерт при свічках до Дня Європи
Сьогодні, 13:50
Волинський драмтеатр запрошує на концерт класичної музики при свічках до Дня Європи.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«Живе звучання естрадно-симфонічного оркестру, провідні артисти театру та програма, що поєднує світову класику й улюблені мелодії – від Моцарта і Брамса до «Libertango» та «Sway»», – йдеться в повідомленні.
Коли?
Субота, 9 травня о 17:00.
Основна сцена.
Квитки можна придбати у касі театру, а також на сайті.
