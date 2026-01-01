На Волині чоловік отруївся копченою рибою
Сьогодні, 12:50
На початку травня на ботулізм захворів 45-річний чоловік з Ковельського району. Це четвертий випадок інфекційного захворювання у 2026 році.
Про це 6 травня у коментарі Суспільному розповіла професіонал громадського здоров’я обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Хомік.
"Чоловік споживав в’ялене м’ясо та копчену рибу домашнього приготування, — сказала Ольга Хомік. — Волинянин звернувся вчасно, вже отримав специфічне лікування із введенням сироватки й перебуває у лікарні під наглядом".
З початку цього року в області зареєстрували чотири випадки ботулізму: два — у Луцькому і два — у Ковельському районах. Один з них завершився летально — від ботулізму помер 61-річний мешканець Ковельського району.
"Усі ці випадки мають спорадичний, переважно побутовий характер. Групових захворювань не зафіксовано, — зазначила Ольга Хомік. — Джерело інфікування у всіх хворих — це вживання продуктів домашнього консервування".
Упродовж минулого 2025 року на Волині епідеміологи зафіксували 4 випадки ботулізму: 2 — у Луцькому, 2 — у Камінь-Каширському районах, додала професіонал громадського здоров’я.
Що таке ботулізм
Ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Найчастіше це захворювання виникає в умовах недотримання технологій приготування продуктів, особливо під час домашнього консервування чи ферментації.
Усі хворі на ботулізм підлягають госпіталізації. Успіх лікування залежить від ранньої діагностики, правильного лікування, у більшості випадків — введення ботулінічного антитоксину (сироватки).
Щоби вберегтися від ботулізму уникайте споживання:
в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
м'ясних та грибних консервів;
консервів домашнього виробництва;
якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
якщо сумніваєтеся у якості продуктів.
Симптоми ботулізму
Симптоми хвороби можуть з’явитися як за кілька годин після вживання неякісної їжі, так і через кілька днів.
Перші ознаки:
м’язова слабкість, коли важко рухатися, говорити, дихати;
сильна сухість у роті;
погіршення зору ("сітка" чи "туман" перед очима, двоїння предметів).
Ці симптоми швидко прогресують і без своєчасної медичної допомоги можуть призвести до паралічу дихальних м’язів та летального наслідку.
