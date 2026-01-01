Росія вдарила по будівлі дитячого садочка у Сумах
Сьогодні, 11:59
Війська рф атакували місто Суми безпілотниками, поціливши в будівлю дитячого садочка.
Про це повідомив в. о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
На місці триває рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань наразі уточнюється.
У Сумській ОВА повідомили, що зранку російські війська також прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади.
Унаслідок удару ворожого дрона загинула пасажирка. Водій зазнав поранення, його шпиталізували, медики надають необхідну допомогу.
