Більше 100 людей на Волині покусали кліщі

Більше 100 людей на Волині покусали кліщі
З середини березня 104 волинянина звернулися в заклади охорони здоров’я через укуси кліщів. Зокрема, 37 пацієнтів — діти.

Про це 5 травня повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), пише Суспільне.

Епідеміологи зазначили, що в березні реєстрували 5-10 звернень з приводу укусу кліщів на тиждень, у квітні їх кількість зросла до 13-15 щотижня.

Станом на 5 травня в лабораторію особливо небезпечних інфекцій центру доставили понад тисячу кліщів, відловлених у містах і районах області. З них лабораторно дослідили 850 кліщів, до 10% з них мали борелії — бактерії, які можуть спричинити хворобу Лайма та інші інфекційні захворювання.

Також цього року дослідили дев’ять кліщів, знятих із людей, у третини з них знайшли клітини, схожі на борелії.

Тому епідеміологи наголошують на важливості заходів профілактики, зокрема, акарицидних обробок. Вони допомагають очистити від кліщів місця масового перебування людей — сквери, парки, рекреаційні зони, території дитячих та оздоровчих закладів, кладовища.

Що робити, якщо кліщ присмоктався до тіла

- якнайшвидше видалити кліща у медичному закладі або самостійно за допомогою пінцета чи спеціального пристрою;

- видаляти кліща обережно, обертальними рухами, не роздавлюючи його;
після видалення місце укусу обробити антисептиком;

- протягом кількох тижнів спостерігати за станом здоров’я.

Якщо після укусу з’явилися такі симптоми, як підвищення температури, головний біль, слабкість, почервоніння шкіри або кільцеподібна пляма навколо місця укусу, у ЦКПХ радять негайно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста.

Куди нести знятого кліща

Видаленого кліща можна принести на дослідження щодо наявності борелій у обласний Центр контролю та профілактики хвороб за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 55. Телефон: 0332-75-77-80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кліщі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК
Сьогодні, 11:10
Більше 100 людей на Волині покусали кліщі
Сьогодні, 10:42
У Луцькій громаді попрощалися з Героєм Віктором Кицуном
Сьогодні, 10:06
У Луцьку пара лебедів звила гніздо біля кав'ярні. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Росіяни не виконали умови режиму припинення вогню в перші ж хвилини доби
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8