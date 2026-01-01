Більше 100 людей на Волині покусали кліщі
Сьогодні, 10:42
З середини березня 104 волинянина звернулися в заклади охорони здоров’я через укуси кліщів. Зокрема, 37 пацієнтів — діти.
Про це 5 травня повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), пише Суспільне.
Епідеміологи зазначили, що в березні реєстрували 5-10 звернень з приводу укусу кліщів на тиждень, у квітні їх кількість зросла до 13-15 щотижня.
Станом на 5 травня в лабораторію особливо небезпечних інфекцій центру доставили понад тисячу кліщів, відловлених у містах і районах області. З них лабораторно дослідили 850 кліщів, до 10% з них мали борелії — бактерії, які можуть спричинити хворобу Лайма та інші інфекційні захворювання.
Також цього року дослідили дев’ять кліщів, знятих із людей, у третини з них знайшли клітини, схожі на борелії.
Тому епідеміологи наголошують на важливості заходів профілактики, зокрема, акарицидних обробок. Вони допомагають очистити від кліщів місця масового перебування людей — сквери, парки, рекреаційні зони, території дитячих та оздоровчих закладів, кладовища.
Що робити, якщо кліщ присмоктався до тіла
- якнайшвидше видалити кліща у медичному закладі або самостійно за допомогою пінцета чи спеціального пристрою;
- видаляти кліща обережно, обертальними рухами, не роздавлюючи його;
після видалення місце укусу обробити антисептиком;
- протягом кількох тижнів спостерігати за станом здоров’я.
Якщо після укусу з’явилися такі симптоми, як підвищення температури, головний біль, слабкість, почервоніння шкіри або кільцеподібна пляма навколо місця укусу, у ЦКПХ радять негайно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста.
Куди нести знятого кліща
Видаленого кліща можна принести на дослідження щодо наявності борелій у обласний Центр контролю та профілактики хвороб за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 55. Телефон: 0332-75-77-80.
