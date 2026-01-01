У Луцьку пара лебедів звила гніздо біля кав'ярні. ВІДЕО





Як розповів власник закладу Леонід Баглай, лебеді прилітають у парк уже третій рік поспіль, однак цього року вперше гніздуються, пише



"Тут треба берегти тишу, берегти їх від перегодовування. Хлібом взагалі заборонено годувати лебедів. Мені, насправді, тут за кожен папірець, який викидають біля берега, як за своє — я постійно прибираю", — каже підприємець.



За його словами, самка вже, ймовірно, висиджує яйця. Тому на цей період планують обмежити доступ людей до води.



"На цей час у нас не буде працювати пірс. Ми загородимо територію так, щоб мінімізувати доступ людей до води. Поки що і прокату човнів не буде", — зазначив Леонід Баглай.



Також підприємець планує встановити камери, щоб спостерігати за птахами дистанційно, не лякаючи їх.



"Ми просто її виведемо на гніздо. Намагатимемося мінімізувати будь-який рух по воді, щоб їх вберегти. Це мене дуже хвилює, бо поруч багато будинків і людей", — додав він.



Гніздування диких птахів у місті небезпечне з багатьох причин, говорить директорка зоопарку Людмила Денисенко. Одна з них – це загроза від риболовецьких гачків, що застрягають у дзьобах птахів.



"Я прошу всіх небайдужих людей, якщо насправді небайдужа доля цих маленьких птахів і маленьких майбутніх пташенят, надати їм спокій. Не лізти не з годуванням, не з робінням якихось будиночків, укриттів. Це може травмувати птахів", — каже вона.



Окрім людського фактору для лебедів існують і інші загрози.



"Коли буде дощ, є велика ймовірність того, що стічні води, які просто змивають звідти всю так якби, ну, брудну воду, може попасти сюди", — зазначив Леонід Баглай.



Пташенята будуть вразливими до осені, поки не навчаться літати.



Леонід Баглай просить відвідувачів парку бути максимально свідомими та берегти лебедів від нападів собак і хаотично не годувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

