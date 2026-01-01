Прощання з Героєм: у Луцьку в останню дорогу провели Андрія Ющика

Сьогодні, 6 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця Ющика Андрія Авксентійовича (05.04.1981 р.н.), який загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Поховали Героя Андрія Ющика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

