Прощання з Героєм: у Луцьку в останню дорогу провели Андрія Ющика
Сьогодні, 15:02
Сьогодні, 6 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця Ющика Андрія Авксентійовича (05.04.1981 р.н.), який загинув 16 січня 2025 року в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховали Героя Андрія Ющика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
