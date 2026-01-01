Угорщина повернула Україні гроші, конфісковані в працівників «Ощадбанку»





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише



Він назвав це «важливим кроком у відносинах з Угорщиною», заявивши, що затримання працівників «Ощадбанку» було неправомірним.



«Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей», — додав президент.



Нагадаємо, пізно ввечері 5 березня «Ощадбанк» повідомив, що два автомобілі його інкасаторської служби із сімома працівниками бригади інкасації «були безпідставно затримані» в Угорщині. За GPS-сигналом вдалося встановити, що машини стояли в центрі Будапешта, поблизу однієї із силових структур Угорщини.



Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що «Угорщина фактично взяла заручників і викрала гроші». Як зазначав «Ощадбанк», в інкасаторських машинах везли 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро й 9 кілограмів золота.



Перевезення коштів і цінностей проводили в межах угоди з австрійським «Райффайзен Банком». «Ощадбанк» запевняє, що вантаж було оформлено згідно з міжнародними правилами перевезень і чинними європейськими митними процедурами.



Однак Податкова й митна служба Угорщини заявила, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей — операцію там назвали «Українським золотим конвоєм». Серед затриманих, мовляв, був генерал української спецслужби у відставці.



Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто говорив про «українську військову мафію», в інтересах якої нібито могли перевозити великі суми готівки через територію Угорщини. У відповідь український міністр закордонних справ заявив, що Україна залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення українців.



Зрештою, увечері 6 березня Угорщина звільнила всіх сімох працівників «Ощадбанку».

