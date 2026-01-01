На Волині судитимуть 28-річного екскомандира військового вишу за побиття курсанта і погрози свідкам





Про це 6 травня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, пише



Під час розслідування встановили, що у вересні 2025 року тодішній посадовець застосував фізичне насильство до курсанта через незадовільну відповідь на математичне запитання щодо таблиці множення. Він обхопив хлопця за шию і кілька разів ударив по тулубу, голові й животу. Після цього наказав вийти з аудиторії та продовжив бити його долонею по потилиці.



"У коридорі насильство не припинилося — екскомандир повалив курсанта на коліна та завдав кількох ударів коліном по голові. Унаслідок цього потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження", — зазначили в спеціалізованій прокуратурі.



Слідство з'ясувало: після відкриття кримінального провадження обвинувачений намагався тиснути на свідків, зокрема під час телефонної розмови погрожував одному з них побиттям через надані свідчення. Крім того, сержант понад місяць без дозволу керівництва і без поважних причин був відсутній на службі.



16 лютого 2026 року правоохоронці повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення службових повноважень військовою службовою особою, перешкоджання з’явленню свідка та самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.



Санкція інкримінованих статей у разі доведення вини передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

