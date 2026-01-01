Волинського підприємця судитимуть за контрабанду лісоматеріалів
Сьогодні, 18:10
Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо волинського підприємця за фактом вчинення контрабанди лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України (ч. 1 ст. 201-1 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що суб'єкт господарювання організував незаконний експорт лісоматеріалів до Республіки Польща. Деревину закуповував за готівку у фізичних осіб. Для митного оформлення подавав сертифікати походження товару, товарно-транспортні накладні та рахунки-фактури з неправдивими відомостями.
Під час обшуків у пункті пропуску «Ягодин» та за місцем проживання обвинуваченого вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, електронні носії інформації, печатки, сідловий тягач і напівпричіп, якими здійснювалося перевезення контрабандного товару.
Окрім того, вилучено понад 40 кубометрів лісоматеріалів вартістю близько 7 000 євро.
На вилучене майно накладено арешт.
