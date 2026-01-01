Волинського підприємця судитимуть за контрабанду лісоматеріалів

Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо волинського підприємця за фактом вчинення контрабанди лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України (ч. 1 ст. 201-1 КК України).Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що суб'єкт господарювання організував незаконний експорт лісоматеріалів до Республіки Польща. Деревину закуповував за готівку у фізичних осіб. Для митного оформлення подавав сертифікати походження товару, товарно-транспортні накладні та рахунки-фактури з неправдивими відомостями.Під час обшуків у пункті пропуску «Ягодин» та за місцем проживання обвинуваченого вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, електронні носії інформації, печатки, сідловий тягач і напівпричіп, якими здійснювалося перевезення контрабандного товару.Окрім того, вилучено понад 40 кубометрів лісоматеріалів вартістю близько 7 000 євро.На вилучене майно накладено арешт.