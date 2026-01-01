У Луцьку у травні запрацює велопатруль

Цьогоріч поліцейські на велосипедах почнуть працювати наприкінці травня. Поліцейські стежитимуть за громадським порядком і правилами дорожнього руху.

«Орієнтовно патрулювання стартують в середині або наприкінці травня. Точну дату ми повідомимо згодом», — розповіла у коментарі misto.media речниця обласного управління патрульної поліції Анастасія Кідрук.

Як і минулого року, велопатрулі працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей.

Йдеться про:

центр міста (район Театрального майдану);

Центральний парк ім. Лесі Українки;

набережні і пішохідні зони.

Нагадаємо, підрозділ розпочав роботу торік. У складі велопатруля — п’ятеро поліцейських, щодня місто патрулюватимуть двоє з них.

