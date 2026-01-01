У Луцьку у травні запрацює велопатруль





«Орієнтовно патрулювання стартують в середині або наприкінці травня. Точну дату ми повідомимо згодом», — розповіла у коментарі



Як і минулого року, велопатрулі працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей.



Йдеться про:



центр міста (район Театрального майдану);



Центральний парк ім. Лесі Українки;



набережні і пішохідні зони.



Нагадаємо, підрозділ розпочав роботу торік. У складі велопатруля — п’ятеро поліцейських, щодня місто патрулюватимуть двоє з них.

Цьогоріч поліцейські на велосипедах почнуть працювати наприкінці травня. Поліцейські стежитимуть за громадським порядком і правилами дорожнього руху.«Орієнтовно патрулювання стартують в середині або наприкінці травня. Точну дату ми повідомимо згодом», — розповіла у коментарі misto.media речниця обласного управління патрульної поліції Анастасія Кідрук.Як і минулого року, велопатрулі працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей.Йдеться про:центр міста (район Театрального майдану);Центральний парк ім. Лесі Українки;набережні і пішохідні зони.Нагадаємо, підрозділ розпочав роботу торік. У складі велопатруля — п'ятеро поліцейських, щодня місто патрулюватимуть двоє з них.

