63-річний мер Чорноморська заявив, що йде служити в ЗСУ

Василь Гуляєв, який керує містом з 2020 року і якому вже виповнилося 63 роки, заявив, що прийняв рішення доєднатись до Збройних сили України.



Про це пише



"Сьогодні для мене особливий день. Я прийняв рішення піти до Збройних сил України. Повірте мені, це моє особисте рішення, я його для себе прийняв. Хочу сказати, що уже тут дуже багацько пишуть ЗМІ, що я залишаю посаду, чи від чогось там ховаюсь, Не ховаюсь не від кого і ховатись не буду", - йдеться в повідомленні.



За словами Гуляєва, посада міського голови залишається за ним. "У будь-який час, коли у мене закінчиться контракт, або я повернусь, я повернусь в наше місто працювати. Хочу вам сказати, що команда залишається, будемо працювати", - зазначив він.



Василь Гуляєв очолював сільраду Молодіжного Овідіопольського району Одеської області з 2006 року і у 2010 році був обраний на другий термін.



З 2014-го до 2019-го року він був народним депутатом у Верховній Раді VIII скликання, входив до групи "Відродження". У 2015 році призначений головою Одеської обласної організації партії "Відродження", але в 2019 році вийшов із цієї партії.



Гуляєв був одним із 59 нардепів, які підписали подання, на підставі якого Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців пояснювати джерела їхніх доходів і доходів членів їхніх сімей.



На місцевих виборах 2020 року Гуляєв переміг на виборах міського голови Чорноморська (раніше місто називалося Іллічівськ).



У 2021 році Гуляв завляв, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальні пристрої і підозрює у прослуховуванні депутатів місцевої ради.



У грудні 2025 року президент Володимир Зеленський нагородив Гуляєва з нагоди Дня місцевого самоврядування орденом Данила Галицького.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

