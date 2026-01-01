Мобілізовані ФОПи можуть не платити податки: як це оформити

Українські фізособи-підприємці (ФОПи), які стали на захист держави, мають право на значні податкові преференції. Вони можуть законно звільнитися від сплати податку на доходи, ЄСВ, єдиного податку та військового збору на час військової служби.Про це нагадала Державна податкова служба України.Податкові пільги передбачені для підприємців, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом. Важливо, щоб на момент призову чи підписання контракту вони вже мали статус ФОП або самозайнятої особи.На весь період військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) такі громадяни звільняються від обов’язку:- нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок за себе;- подавати податкову звітність за цими платежами.Пільги зберігаються навіть у разі, якщо підприємець має найманих працівників або продовжує отримувати дохід під час служби.Звільнення починає діяти від першого числа місяця, коли особу мобілізували або вона уклала контракт, і триває до кінця місяця, в якому відбулася демобілізація чи звільнення зі служби.Необхідно подати до податкового органу за місцем реєстрації:копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує мобілізацію на особливий період,копію контракту (якщо в податкового органу відсутня відповідна інформація про службу).Для підтримки підприємців, які проходять службу, у територіальних підрозділах ДПС створено тимчасові робочі групи та діють окремі «гарячі лінії». У разі виникнення запитань, ФОП або представник (за довіреністю) може звернутися безпосередньо до податкової служби, де перебуває на обліку.