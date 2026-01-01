7 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 7 травня, віряни вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. Він був ранній християнський священномученик 3-го століття.Вітаємо також іменників цього дня – усіх, хто носить імена Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій.З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв'язку, радіоаматорів і радіожурналістів. У цей день 1895 російський фізик Олександр Степанович Попов здійснив перший сеанс радіозв'язку і продемонстрував світові перший радіоприймач.• Якщо день видався дощовим, то на землі краще не працювати і нічого не садити, інакше буде багато бур'яну.• Якщо калина ще не зацвіла – не варто сіяти пізні ярі.• Якщо сьогодні народжуються кошенята, їх не можна тримати вдома, не до добра, потрібно роздати.• Сьогодні краще не збирати трави, вони не будуть лікувальними.• Не можна сваритися, щоб не засмучувати душі мертвих близьких.• Не можна пити алкоголь на цвинтарі і під час поминок.• Заборонено садити і сіяти.• Вагітним суворо заборонено приходити на кладовище.