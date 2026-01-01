Шість рекордів за один день: в які міста України травень приніс історичну спеку
Сьогодні, 23:19
Початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.
Про це повідомляє в прес-службі Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Коли та де саме зафіксували температурні рекорди
Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, низку температурних рекордів в Україні було зафіксовано 5 травня 2026 року.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили
українцям.
Виходячи з оприлюдненої карти, рекордні значення температури повітря вдень вівторка спостерігались:
у Львові - 27,4°C;
у Тернополі - 27,8°C;
у Рівному - 27,9°C;
у Чернівцях - 28,4°C;
у Вінниці - 29,4°C;
в Івано-Франківську - 30,2°C.
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, у середу (6 травня) та у четвер (7 травня) Україна - "найспекотніша країна Європи".
Хоча незабаром температура повітря у різних областях може знизитись (як вдень, так і вночі).
Вже зараз мешканців і гостей західних областей попереджають про ймовірні дощі та грози.
Місцями можуть бути також відчутні пориви вітру - до штормових значень.
