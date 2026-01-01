У Горохові жінка побила сусідку: як її покарав суд





Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області від 28 квітня, передає



Як встановив суд, інцидент стався 22 серпня 2025 року близько 20:50. Жінка прийшла до будинку потерпілої, щоб з’ясувати обставини конфлікту між дітьми. Під час розмови між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.



У ході конфлікту обвинувачена завдала потерпілій кілька ударів руками по голові, шиї та грудях, а також дряпала її нігтями. Окрім цього, вона вирвала частину волосся та пошкодила особисті речі.



Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпіла отримала синці, садна та крововиливи, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.



У суді обвинувачена вини не визнала та стверджувала, що діяла в межах самозахисту. За її словами, конфлікт почала потерпіла. Втім, суд дійшов висновку, що ці твердження не підтверджуються доказами.



Зокрема, провину жінки підтвердили:



- висновки експертиз;

- аудіозапис дзвінка на «102»;

- результати слідчих експериментів;

- покази потерпілої та свідків.



Суд встановив, що обвинувачена сама прийшла на подвір’я потерпілої, а реальної загрози її життю чи здоров’ю не було, тому підстав для необхідної оборони не виявили.



Дії жінки кваліфікували за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу — 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохові суд визнав місцеву жительку винною у побитті сусідки під час конфлікту, що виник через дітей. За скоєне їй призначили штраф у розмірі 680 гривень.Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області від 28 квітня, передає ВСН Як встановив суд, інцидент стався 22 серпня 2025 року близько 20:50. Жінка прийшла до будинку потерпілої, щоб з’ясувати обставини конфлікту між дітьми. Під час розмови між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.У ході конфлікту обвинувачена завдала потерпілій кілька ударів руками по голові, шиї та грудях, а також дряпала її нігтями. Окрім цього, вона вирвала частину волосся та пошкодила особисті речі.Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпіла отримала синці, садна та крововиливи, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.У суді обвинувачена вини не визнала та стверджувала, що діяла в межах самозахисту. За її словами, конфлікт почала потерпіла. Втім, суд дійшов висновку, що ці твердження не підтверджуються доказами.Зокрема, провину жінки підтвердили:- висновки експертиз;- аудіозапис дзвінка на «102»;- результати слідчих експериментів;- покази потерпілої та свідків.Суд встановив, що обвинувачена сама прийшла на подвір’я потерпілої, а реальної загрози її життю чи здоров’ю не було, тому підстав для необхідної оборони не виявили.Дії жінки кваліфікували за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу — 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію