У Горохові жінка побила сусідку: як її покарав суд

У Горохові суд визнав місцеву жительку винною у побитті сусідки під час конфлікту, що виник через дітей. За скоєне їй призначили штраф у розмірі 680 гривень.

Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області від 28 квітня, передає ВСН.

Як встановив суд, інцидент стався 22 серпня 2025 року близько 20:50. Жінка прийшла до будинку потерпілої, щоб з’ясувати обставини конфлікту між дітьми. Під час розмови між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.

У ході конфлікту обвинувачена завдала потерпілій кілька ударів руками по голові, шиї та грудях, а також дряпала її нігтями. Окрім цього, вона вирвала частину волосся та пошкодила особисті речі.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпіла отримала синці, садна та крововиливи, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

У суді обвинувачена вини не визнала та стверджувала, що діяла в межах самозахисту. За її словами, конфлікт почала потерпіла. Втім, суд дійшов висновку, що ці твердження не підтверджуються доказами.

Зокрема, провину жінки підтвердили:

- висновки експертиз;
- аудіозапис дзвінка на «102»;
- результати слідчих експериментів;
- покази потерпілої та свідків.

Суд встановив, що обвинувачена сама прийшла на подвір’я потерпілої, а реальної загрози її життю чи здоров’ю не було, тому підстав для необхідної оборони не виявили.

Дії жінки кваліфікували за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу — 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 гривень.

