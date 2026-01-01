У райсуді на Волині змінився голова





За підсумками таємного голосування на посаду голови суду строком на три роки одноголосно обрано Андрія Савича, інформує



Він змінив на цій посаді Віталія Глинянчука, який очолював суд із 2023 року.



Наразі в суді працюють три судді із чотирьох, передбачених штатним розписом.



Андрій Савич у 2005 році закінчив Волинський державний університет ім.Лесі Українки за спеціальністю «Правознавство». У липні 2020



року призначений суддею Любешівського районного суду Волинської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

