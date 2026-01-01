У райсуді на Волині змінився голова

У Любешівському районному суді Волинської області відбулися збори суддів, під час яких вирішувалося питання із обранням на адміністративну посаду голови суду.

За підсумками таємного голосування на посаду голови суду строком на три роки одноголосно обрано Андрія Савича, інформує «Закон і Бізнес».

Він змінив на цій посаді Віталія Глинянчука, який очолював суд із 2023 року.

Наразі в суді працюють три судді із чотирьох, передбачених штатним розписом.

Андрій Савич у 2005 році закінчив Волинський державний університет ім.Лесі Українки за спеціальністю «Правознавство». У липні 2020

року призначений суддею Любешівського районного суду Волинської області.


