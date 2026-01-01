Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Смаля

Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Смаля
Підтвердилася загибель захисника з Ковельської громади Анатолія Смаля. З ним попрощаються 7 травня.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

"Будемо проводжати у вічність солдата, розвідника-сапера розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281 Смаля Анатолія Сергійовича (14.08.1987 р.н.). 15 місяців він вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.

Його життя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області рф.

Прощання з воїном відбудеться у четвер, 7 травня, об 11.00 в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У райсуді на Волині змінився голова
Сьогодні, 21:45
Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Смаля
Сьогодні, 21:15
У Луцьку хочуть підняти вартість проїзду в маршрутках: коли та скільки платити
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 7 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині попрощалися з воїном Віктором Леньо
Сьогодні, 19:05
Медіа
відео
1/8