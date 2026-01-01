Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Смаля
Сьогодні, 21:15
Підтвердилася загибель захисника з Ковельської громади Анатолія Смаля. З ним попрощаються 7 травня.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Будемо проводжати у вічність солдата, розвідника-сапера розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281 Смаля Анатолія Сергійовича (14.08.1987 р.н.). 15 місяців він вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.
Його життя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області рф.
Прощання з воїном відбудеться у четвер, 7 травня, об 11.00 в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Будемо проводжати у вічність солдата, розвідника-сапера розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281 Смаля Анатолія Сергійовича (14.08.1987 р.н.). 15 місяців він вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.
Його життя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області рф.
Прощання з воїном відбудеться у четвер, 7 травня, об 11.00 в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У райсуді на Волині змінився голова
Сьогодні, 21:45
Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Смаля
Сьогодні, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 7 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині попрощалися з воїном Віктором Леньо
Сьогодні, 19:05