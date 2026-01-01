Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Смаля

Анатолія Смаля. З ним попрощаються 7 травня.



Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.



"Будемо проводжати у вічність солдата, розвідника-сапера розвідувального взводу аеромобільного батальйону військової частини А0281 Смаля Анатолія Сергійовича (14.08.1987 р.н.). 15 місяців він вважався зниклим безвісти", - йдеться у дописі.



Його життя обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області рф.



Прощання з воїном відбудеться у четвер, 7 травня, об 11.00 в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.



Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

