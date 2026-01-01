У Луцьку хочуть підняти вартість проїзду в маршрутках: коли та скільки платити





Відповідний проєкт рішення винесли на громадське обговорення у середу, 6 травня, передає



«Розрахунок здійснюється відповідно до методики, затвердженої Міністерством транспорту. Про звернення від перевізників вам відомо. У чинному тарифі закладено вартість пального на рівні 50 грн, тоді як зараз ми закладаємо 83 грн – і це ще не межа. Наш тарифний відділ відстежував середні ціни у квітні, які становили 87-90 грн на АЗС. Також зросли витрати на шини, акумулятори та мастила. Таким чином, розрахунковий тариф визначено на рівні майже 24 грн», – зазначив очільник департаменту економічної політики Борис Смаль.



Проте перевізники своєю чергою нарікали, мовляв, ціна в 24 грн нерентабельна, адже ціна тільки на паливо зараз в рази більша. Крім того, зауважили й щодо роботи «СітіКарду», співпрацею з яким вони незадоволені. Наголошували й на компенсації перевезень пільгових категорій, бо ж громада цих коштів не відшкодовує. Враховуючи ці нюанси, підприємці пояснюють, що рентабельна ціна за один квиток має становити приблизно 30 грн.



Опісля громадських слухань цей проєкт передадуть на розгляд міськвиконкому, який вже і вирішить – затверджувати нову ціну чи ні. Зауважимо, що найближче засідання заплановане на 13 травня.

Зауважимо, востаннє ціну квитка підвищували у серпні 2025 року.

