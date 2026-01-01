На Волині попрощалися з воїном Віктором Леньо

Герой, з яким попрощалася Ковельська громада, — з Дніпропетровщини. Сапер інженерно-саперного взводу ДШБ в/ч А028416 місяців вважався зниклим безвісти.Про це повідомив міський голова"Народився 29.11.1990р. в селищі Межова Дніпропетровської обл. Закінчив школу, згодом училище в Дніпрі, де здобув фах кухаря.Після строкової служби працював охоронцем в «АТБ», в суші-кафе. Згодом його запросили на роботу в Буковель. У вересні 2024 року отримав повістку. Служив сапером у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. На фронті не полишав кулінарії, через що отримав позивний «Кухар».5.01.2025р. востаннє дзвонив рідним. Під час виконання завдання зник безвісти. Експертиза ДНК підтвердила його загибель.Життя Віктора обірвалося 6 січня 2025 р. біля н.п. Руське Порічне Курської обл.З 2020р. в Ковелі живуть його мама і брат, які вирішили поховати воїна на Алеї Героїв міського кладовища.Співчуття мамі, сину, дружині, сину, рідним і близьким.Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.