На Волині попрощалися з воїном Віктором Леньо
Сьогодні, 19:05
Герой, з яким попрощалася Ковельська громада, — з Дніпропетровщини. Сапер інженерно-саперного взводу ДШБ в/ч А0284 Віктор Лєньо 16 місяців вважався зниклим безвісти.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
"Народився 29.11.1990р. в селищі Межова Дніпропетровської обл. Закінчив школу, згодом училище в Дніпрі, де здобув фах кухаря.
Після строкової служби працював охоронцем в «АТБ», в суші-кафе. Згодом його запросили на роботу в Буковель. У вересні 2024 року отримав повістку. Служив сапером у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. На фронті не полишав кулінарії, через що отримав позивний «Кухар».
5.01.2025р. востаннє дзвонив рідним. Під час виконання завдання зник безвісти. Експертиза ДНК підтвердила його загибель.
Життя Віктора обірвалося 6 січня 2025 р. біля н.п. Руське Порічне Курської обл.
З 2020р. в Ковелі живуть його мама і брат, які вирішили поховати воїна на Алеї Героїв міського кладовища.
Співчуття мамі Наталії Олександрівні, сину Кирилу, дружині Наталії, сину Микиті, рідним і близьким.
Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
