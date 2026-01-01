Депутату Роману Бондаруку зменшили розмір застави у справі «Снігової королеви»

Засідання відбулося у середу, 6 травня, пише



Суд ухвалив зменшити розмір застави з 4 млн грн до 998,4 тис. грн (300 прожиткових мінімумів — mm). У іншій частині вимог йому відмовили.



Нагадаємо, Роману Бондаруку вручили підозру у справі «Снігової королеви» та щодо ще одного корупційного земельного питання. Вищий антикорупційний суд призначив заставу 4 млн грн, обмежив його пересування, зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.



Наразі Бондарук вніс 800 тис. грн застави, паспорти він ще не здав і електронний браслет ще йому не одягли.



Про що ще говорили на засіданні



Захист просив змінити суму застави, бо, зі слів Бондарука, у нього немає необхідної суми коштів — на рахунку в нього 974 тис. грн, а треба внести 4 млн грн. Суддя звернув увагу на те, що в декларації Бондарука вказані не лише арештовані 140 тис. доларів, а набагато більші суми. Бондарук заперечив, що має кошти, а ще додав, що має на утриманні матір, у якої 3 група інвалідності.



На думку захисту, покладені судом обов’язки — надмірні. Коли суддя запитав, у чому полягає ця надмірність, то Бондарук переконував, що йому часто доводиться їздити у відрядження по області і до Києва, тож він би хотів, щоб йому скасували заборону виїзду за межі Луцького району. У відповідь на це суддя зазначив, що слідчий суддя може дати дозвіл на виїзд за обґрунтованої потреби.



Щодо електронного браслету, то депутат переймався, чи не буде засіб контролю йому заважати займатися плаванням. Натомість прокурор зауважив, що з браслетом плавати можна.



Окремо сторона захисту переконувала: у матеріалах не зафіксовані розмови Романа Бондарука про гроші з іншими фігурантами — екснардепом Юрієм Савчуком, депутатом облради Анатолієм Вітівим чи депутатом міськради Миколою Федіком. А те, що Вітів на записах говорить про гроші, які треба виділити і Бондаруку, — це, на думку захисту, блеф і спроба «показати свою значимість».



«Але ж Вітів розуміє, що Савчук і Бондарук добре знайомі, і Савчуку треба 3 секунди, щоб перевірити, чи Вітів його обманює», — зауважив суддя. А прокурор САП додав, що «Рома» фігурує на численних записах у справі, тож, на думку слідства, це не обман і не випадковий епізод.



Окремо депутат пояснив свою зустріч з Анатолієм Вітівим і Миколою Федіком у готелі Noble. З його слів, зустріч стосувалася рішення про розроблення Стратегії розвитку історичного кварталу міста Луцька, а не питання голосування щодо «Снігової королеви».



Урешті, суд, заслухавши сторони, ухвалив зменшити розмір застави, а решту покладених обов’язків залишив без змін.



Нагадаємо, Роман Бондарук може позбутися мандата депутата міськради — партія «Слуга народу» ініціювала його відкликання.

