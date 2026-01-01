Долар дешевшає, євро дорожчає: Нацбанк оголосив курс гривні на 7 травня

Долар офіційно подешевшав на 11 копійок, євро подорожчало на 22 копійки.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційні курси валют на четвер, 7 травня, становитимуть:

1 долар США - 43,85 грн (43,96 грн станом на 6 травня);

1 євро - 51,61 грн (51,39 грн станом на 6 травня).

