У Луцьку головне відділення «Укрпошти» запрацювало за новою адресою





Відділення у новому приміщенні запрацювало у вівторок, 5 травня, повідомив у коментарі



«Нова локація має більше місця. Зараз узгоджуємо питання інклюзивності, орієнтовно через місяць облаштуємо пандус, він вже передбачений у проєкті», — каже Віталій.



Пошта працює за графіком:



будні — з 08:00 до 20:00;



вихідні — з 09:00 до 19:00.



Нагадаємо, раніше відділення працювало за адресою вул. Кривий Вал, 19. Наразі приміщення за цією адресою здали в оренду.

Головне відділення «Укрпошти» № 25 запрацювало за новою адресою на вул. Мистецька, 7. Приміщення розташоване у бізнес-центрі Plato.Відділення у новому приміщенні запрацювало у вівторок, 5 травня, повідомив у коментарі misto.media директор із взаємодії з органами державної влади Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Віталій Ковпан.«Нова локація має більше місця. Зараз узгоджуємо питання інклюзивності, орієнтовно через місяць облаштуємо пандус, він вже передбачений у проєкті», — каже Віталій.Пошта працює за графіком:будні — з 08:00 до 20:00;вихідні — з 09:00 до 19:00.Нагадаємо, раніше відділення працювало за адресою вул. Кривий Вал, 19. Наразі приміщення за цією адресою здали в оренду.

