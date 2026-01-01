У Луцьку головне відділення «Укрпошти» запрацювало за новою адресою
Сьогодні, 11:52
Головне відділення «Укрпошти» № 25 запрацювало за новою адресою на вул. Мистецька, 7. Приміщення розташоване у бізнес-центрі Plato.
Відділення у новому приміщенні запрацювало у вівторок, 5 травня, повідомив у коментарі misto.media директор із взаємодії з органами державної влади Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Віталій Ковпан.
«Нова локація має більше місця. Зараз узгоджуємо питання інклюзивності, орієнтовно через місяць облаштуємо пандус, він вже передбачений у проєкті», — каже Віталій.
Пошта працює за графіком:
будні — з 08:00 до 20:00;
вихідні — з 09:00 до 19:00.
Нагадаємо, раніше відділення працювало за адресою вул. Кривий Вал, 19. Наразі приміщення за цією адресою здали в оренду.
Коментарі 1
Мистецька, 7 це де?
