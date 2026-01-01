На Волині перекинулось авто: 18-річний пасажир в реанімації, водій був п'яний

Поліцейські зʼясовують обставини трьох ДТП, що трапилися на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, 6 травня, близько 8 години, у Струмівці водійка Renault, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу у русі та зіткнулася із мотоциклом. За кермом двоколісного перебував 18-річний житель Луцького району. Хлопець отримав тілесні ушкодження. 

Цього ж дня, близько 16 години, у селі Тоболи Камінь-Каширського району, 46-річний водій автомобіля Toyota не впорався із керуванням та перекинувся. Внаслідок цього - 18-річний пасажир автомобіля травмувався, він нині в реанімаційному відділенні. Попередньо відомо, що водій був у стані спʼяніння. 
7 квітня, близько 3 години ночі, 17-річний мотоцикліст в Старій Вижівці не впорався з керуванням та впав. Хлопець зараз у лікарні. 
За усіма фактами ДТП слідчі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій зʼясовуються.
