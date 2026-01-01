Завтра, 8 травня, у Луцьку прощатимуться з воїном Андрієм Васюрою

Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У п’ятницю, 8 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Васюри Андрія Олександровича (28.05.1980 р.н.), який загинув 25 липня 2024 року в районі населеного пункту Новоселівка Перша Донецької області.



Завтра, 8 травня, о 10.30 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

