Біля Луцька чоловіки побили металевою палицею автомобіль ТЦК

Під час здійснення заходів оповіщення військовозобов’язаних у с.Струмівка група оповіщення на законну вимогу перевіряла військово-облікові документи у громадянина.

Про це повідомили у Волинському ТЦК та СП.

"Відразу ж також підійшли двоє осіб, які почали провокувати конфлікт із групою оповіщення. Надалі вони, використовуючи металевий предмет, нанесли удари по службовому автомобілю, внаслідок чого транспортний засіб отримав механічні пошкодження — було розбито заднє скло та пошкоджено стійку кузова.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Інформація щодо застосування вогнепальної зброї не відповідає дійсності — стрільба не здійснювалася ні військовослужбовцями, ні іншими особами", - йдеться в повідомленні.

Наразі особи, причетні до пошкодження службового автомобіля, встановлюються правоохоронними органами.

Головне фото - ілюстративне.

