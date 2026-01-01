На Чернігівщині на кордоні з росією через обстріли палають 2400 га лісу
Сьогодні, 13:09
На кордоні з Росією в Чернігівській області палають 2400 гектарів лісу.
Пожежа спричинена обстрілами, повідомили в “Лісах України”.
Вогонь охопив Єлинське і Тихновецьке лісництва. Це п’ятикілометрова прикордонна зона, доступу до якої лісівники не мають через небезпеку.
Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства.
Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню.
Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі БПЛА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
