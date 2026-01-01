Померла заслужена артистка України, акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова

Любов Колесникова. Вона відома, зокрема, за роллю баби Палажки у серіалі «Спіймати Кайдаша».



Про це повідомила директорка-художня керівниця Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Оксана Тунік-Фриз, пише



«Любов Степанівна боролася з важкою хворобою і відійшла у вічність під опікою найкращих лікарів та в турботі й любові рідного колективу», — повідомила директорка.



Прощання з артисткою відбудеться 8 травня у Чернігівському драмтеатрі.



Про Любов Колесникову



Любов Колесникова народилася 1951 року в селі Острів на Житомирщині. Свою першу роль виконала у 13 років у народному театрі. Після закінчення школи навчалася в Київській естрадно-цирковій студії.



На професійній театральній сцені вона працювала з 1971 року. Розпочала свій акторський шлях вона на сцені Ніжинського академічного українського драматичного театру ім. М. Коцюбинського.



У березні 1978 року Любов Колесникова була запрошена до Чернігівського драмтеатру, де і працювала до останнього дня.



За період роботи в театрі вона зіграла понад сто різнопланових ролей у різножанрових виставах. Серед них: Юнона — «Енеїда» І.Котляревського; Шанель — «Вісім люблячих жінок» Р. Тома, Коробочка — «Мертві душі» тощо.



Оксана Тунік-Фриз вказує, що заслужена артистка створила багато цікавих сценічних образів, зокрема, у виставах для дітей.

