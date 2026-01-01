Історія, яку мають почути якомога більше людей: у Володимирі показали виставу «У пошуках Афіни». Як це було

У межах гастрольної діяльності Волинський драмтеатр завітав до Володимира з виставою «У пошуках Афіни», яка заснована на реальних подіях.

Відеосюжет виступу артисти опублікували на сторінці драмтеатру у фейсбуці.

Головна героїня — лучанка Наталія Ніколаєва, мама звільненого з полону морпіха Дмитра Селютіна, яка чекала на нього довгих 29 місяців. Історія жінки, яка розшукала та вивезла з окупованого Маріуполя спершу собаку Афіну, з якою служив її син, а згодом звільнили й сина-морпіха, лягла в основу театральної постановки обласного драмтеатру.

«Мета вистави – популяризація українського театру та розвиток культурної комунікації на рівні області. Це про живий обмін емоціями, діалог і спільні враження. Дякуємо глядачам за теплий прийом, щирі оплески й атмосферу, яку створюємо разом», – зазначають у театрі.

