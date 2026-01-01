Дорога додому довжиною у п’ятнадцять місяців: на Волині попрощалися з воїном Анатолієм Смалем
Сьогодні, 15:18
Дорога додому довжиною у п’ятнадцять місяців… Саме стільки часу знадобилося, щоб Анатолій Смаль повернувся до рідного Ковеля. Він повернувся «На щиті», як Герой, який мужньо виконав свій обов’язок перед родиною і Україною.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Ковельська громада попрощалася із солдатом, розвідником-сапером аеромобільного батальйону військової частини А0281 Анатолієм Сергійовичем Смалем.
"Він народився 14 серпня 1987 року в Ковелі. Навчався у школі №4, ЗОШ №10, ПТУ №5, де здобув фах різьбяра по дереву. Доля склалася так, що за фахом йому працювати не довелося. Але різьба по дереву завжди залишалася його захопленням. Удома досі зберігаються картини й декоративні вироби з дерева, виготовлені ним власноруч.
Професійний шлях Анатолія – це робота пекаря на приватній пекарні, експедитора на «Юконі», будівельника у місцевих бригадах та за кордоном.
Мобілізували Анатолія 19 жовтня 2024 року. Після навчання він потрапив на Сумщину, а згодом — на Курщину. Востаннє телефонував рідним 22 січня 2025 року. Анатолій повідомив, що йде на позиції. Це був його третій вихід… і останній.
5 лютого 2025 року родина дізналася, що він зник безвісти. Почалися довгі місяці болісного очікування і надії. Та, на жаль, експертиза ДНК дала остаточну і невтішну відповідь...
Життя Анатолія Смаля обірвалося 24 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області рф.
Щирі співчуття мамі Людмилі Михайлівні, сестрі Оксані з сім’єю, усім рідними і близькими.
Низький уклін Анатолію. Дякуємо за захист", - йдеться в повідомленні.
Поховали захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
