Рідним сказав, що йде перепливати річку човном: на Волині зник безвісти 61-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Мельник Микола Григорович, 01 листопада 1964 року народження, уродженець та житель села Боровичі, 4 травня близько 07 години пішов з дому та не повернувся. Чоловік повідомляв рідним, що йде на річку Стир у селі Боровичі перепливати човном. Додому не повернувся.



Був одягнений: кепка піксельна, куртка молочного кольору, штани чорного кольору, чоботи чорного кольору резинові.



Прикмети: зріст 182-185 см; волосся сиве; коренастої тілобудови.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: +380 50 978 6838 або 102", - йдеться в повідомленні.





Поліція встановлює місцезнаходження 61-річного жителя Луцького району.

