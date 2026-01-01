Росія може піти у новий наступ цього літа, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ.



Про це повідомляє



Джерела видання розповіли, що український президент повідомив своїм союзникам, що цього літа він очікує на черговий наступ російських військ.



Водночас Зеленський наголосив, що силам Кремля поки що не вдається досягти суттєвих успіхів, і вони несуть величезні втрати.



Посилення української ППО



Bloomberg також пише, що Україна просить західних союзників пришвидшити постачання зенітно-ракетних комплексів та ракет-перехоплювачів для підготовки до чергової зими інтенсивних бомбардувань. Це може стати наступним критичним моментом у боротьбі Києва з російською агресією.



Україна особливо зацікавлена в придбанні американських ЗРК Patriot. Це єдина зброя, що виробляється у значних кількостях і здатна ефективно протистояти балістичним ракетам країни-агресорки.



Агентство зазначає, що російський диктатор, ймовірно, розраховує на те, що конфлікт на Близькому Сході відверне увагу від України, що зробить країну особливо вразливою.



Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що політичне керівництво Росії, попри захмарні втрати, планує подальші наступи та готується розширити мобілізацію.



Зазначимо, у ГУР повідомили, що цьогоріч країна-агресорка планує залучити до свого війська щонайменше 18 500 іноземців. Пріоритет віддається громадянам країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану.



Крім того, Росія продовжує використовувати маніпулятивні схеми для залучення мешканців Криму до свого війська. Їм обіцяють проходження служби в межах півострова, проте насправді масово відправляють на фронт.

Президент Українизаявив, що вже цього літа Росія піде у черговий наступ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

