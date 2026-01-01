«Рентабельною була б ціна близько 30 гривень», - луцькі перевізники про підвищення вартості проїзду у маршрутках





Захід відбувся у середу, 6 травня, у приміщенні ЦНАПу, пише



Ініціаторами підвищення стали перевізники. Вони пояснюють, що чинний тариф більше не покриває витрат через подорожчання пального та обслуговування транспорту. Окрім палива, зросли витрати на мастила, шини, акумулятори, технічне обслуговування та страхування. Кажуть, що навіть новий тариф — 24 гривні — не покриє втрат. За їхніми словами, рентабельно було б поставити ціну близько 30 гривень.



У чинному тарифі закладена вартість дизельного пального на рівні 50 гривень за літр, тоді як у новому розрахунку — вже 83 гривні, зазначив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.



Новий тариф передбачає рентабельність на рівні 10%, а також враховує можливі фінансові ризики, зокрема подальше зростання цін на паливо, переконує він.



Остаточне рішення мають розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету у середу, 13 травня.



Востаннє у луцьких маршрутках підвищували вартість проїзду у серпні минулого року з 14 до 18 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

