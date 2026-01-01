Влітку можуть не вмикати кондиціонери в громадському транспорті Луцька





Про це йшлося під час громадських обговорень щодо підвищення вартості проїзного квитка у маршрутках в середу, 6 травня, передає



Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій запитала, яка підготовка ведеться до літнього сезону.



«Хочу запитати про якість надання послуги, адже літо наближається. Що у нас буде з кондиціонерами в цьому плані?» – цікавилась обраниця.



Зі слів очільника відділу транспорту міської ради Віктора Главічки робота кондиціонерів потребує додаткових затрат електрики, якщо говорити про тролейбуси. Така ж ситуація і з маршрутками, адже там транспорт споживатиме більше палива.



«Щодо роботи кондиціонерів у транспортних засобах. Із технічних причин у деяких автобусах на це витрачається більше пального. У тролейбусах — схожа ситуація. Волиньобленерго запроваджує певні обмеження щодо потужностей для електротранспорту. Тому в окремі години кількість транспорту частково зменшується, адже обленерго попередило: якщо ми перевищимо виділені ліміти, нам можуть відключити електропостачання. Перевізникам рекомендовано використовувати кондиціонери за температури від +24 °C. Водночас у договорі це не передбачено як обов’язкова вимога. Проте всі ці моменти ми комунікуємо», – відповів посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

