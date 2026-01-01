Чи обов’язкове КТГ перед пологами: пояснює лікар центру Святої Параскеви





Що показує КТГ і як воно впливає на ведення пологів?

Обстеження за допомогою



Під час аналізу результатів фахівці звертають увагу на такі параметри:



Базова частота серцевих скорочень (норма коливається в межах 110–160 уд/хв);

Варіабельність ритму, що відображає здатність нервової системи плода регулювати роботу серця;

Акцелерації — тимчасові прискорення ритму, що свідчать про благополучний стан дитини;

Децелерації — уповільнення серцебиття, які залежно від форми та часу виникнення можуть бути ознакою патологічного стресу.

Інтерпретація цих даних у контексті клінічної картини дає можливість індивідуалізувати ведення пологів, уникаючи шаблонів. Це допомагає знизити частоту необґрунтованих оперативних втручань або, навпаки, вчасно провести кесарів розтин, якщо плід починає декомпенсувати.



В яких випадках КТГ є обов’язковим?

Безперервний електронний моніторинг вважається обов’язковим для всіх вагітних, які належать до груп високого ризику отримання внутрішньопологового гіпоксичного пошкодження. Однак навіть за умов низького ризику процедуру часто застосовують для первинного скринінгу, оскільки вона є безпечною та неінвазивною. Важливо розуміти фізіологію плода та враховувати фактори ризику, що можуть проявитися лише під час пологової діяльності.



Серед ситуацій, коли моніторинг серцевого ритму плода є критично необхідним:



Наявність рубця на матці після попередніх операцій;

Використання окситоцину для стимуляції або посилення пологової діяльності;

Затримка внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР);

Передчасні пологи або тривалий безводний період після розриву оболонок;

Наявність меконію в навколоплідних водах або ознаки інфекції.

Лікар аналізує запис не ізольовано, а з урахуванням терміну гестації та особливостей перебігу вагітності. Наприклад, у недоношених дітей парасимпатична нервова система менш розвинена, що впливає на базову частоту ритму й потребує професійного трактування результатів.



КТГ перед пологами в Медичному центрі Святої Параскеви: як проходить обстеження?

У лікарні Святої Параскеви діагностика проводиться з використанням сучасних кардіотокографів, які забезпечують високу якість отриманого сигналу. Для реєстрації показників на животі вагітної розміщують два датчики: ультразвуковий пристрій для вимірювання серцебиття та токодинамометр для фіксації перейм. Такий підхід гарантує точність даних та комфорт для жінки під час процедури.



Основні етапи та особливості проведення обстеження в центрі:



Використання неінвазивних методів (доплерівське ультразвукове дослідження) для безпеки матері та дитини;

Можливість цифрового збереження записів для подальшого аналізу та порівняння динаміки;

Оцінка якості сигналу в режимі реального часу для уникнення помилок, спричинених рухами плода;

Застосування комп’ютеризованих систем аналізу, що мінімізують суб’єктивність візуальної оцінки.

Фахівці центру наголошують на тому, що автоматизовані методи аналізу є лише підтримкою для лікаря. Кінцеве рішення щодо способу пологів приймається досвідченим акушером-гінекологом на основі комплексної оцінки стану пацієнтки. Високотехнологічне обладнання центру дозволяє ідентифікувати навіть мінімальні відхилення, що є запорукою безпечного народження здорового малюка, а професійний підхід виключає зайві втручання та забезпечує спокій майбутньої мами.





