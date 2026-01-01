Паперові стакани для кав’ярні, офісу та кейтерингу: на що звернути увагу перед покупкою





Для яких задач паперові стакани є оптимальним рішенням

У сфері HoReCa паперові стакани є одним із найважливіших розхідників, адже, якщо у вас доступна опція замовлення теплих напоїв «на виніс», то саме вони слугують тарою для таких замовлень. Тому вкрай важливо, щоб вони не протікали, не деформувалися в руці та кришечки на них можна було замовити без всіляких труднощів. Окремо варто врахувати вигляд, адже посуд стає частиною контакту клієнта з брендом.



В офісі ж паперові стакани потрібні для кавомашини, кулера, переговорних кімнат або внутрішніх подій. Для таких задач частіше обирають базові об’єми без зайвого декору, але з нормальною щільністю стінок. У кейтерингу вимоги ширші: посуд має витримувати транспортування, швидку видачу напоїв і різні умови на локації.



Об’єм і формат: що зручно для різних напоїв

Перед покупкою варто визначити, які напої будуть подаватися найчастіше. Для еспресо та дегустацій підходять невеликі стакани, для американо, чаю чи капучино — середні, а для латте чи авторських напоїв слід розглядати вже більші об’єми.

Щоб не помилитися із закупівлею, зручно орієнтуватися на кілька критеріїв:



об’єм стакана та тип напою;

щільність паперу й комфорт утримання;

покриття для гарячих або холодних напоїв;

сумісність із кришками, трубочками чи мішалками;

кількість у пакуванні та зручність зберігання.

Маючи чітке розуміння цих параметрів, вам значно легше буде сформувати комплексне замовлення: окремо для кави, води та інших напоїв. Такий підхід допомагає не переплачувати за зайві формати й не залишатися без потрібного розміру.



Щільність, покриття та безпека використання

Одним із найважливіших показників тари для гарячих напоїв є щільність матеріалу. Якщо стінки занадто тонкі, стакан може швидко нагріватися, ставати м’яким або бути незручним для клієнта. Для кав’ярень і кейтерингу це критично, бо напої часто беруть із собою або використовують на подіях без столів.



Внутрішнє покриття допомагає утримувати рідину та зменшує ризик протікання. Для холодних напоїв також важливо, щоб стакан не втрачав форму через конденсат. Якщо посуд потрібен для активного використання, краще перевіряти характеристики товару.



Дизайн, бренд і зручність для клієнта

У сфері HoReCa навіть простий одноразовий посуд впливає на враження від сервісу. Білі або крафтові стакани добре підходять для універсального використання, а варіанти з малюнком чи брендуванням можуть підтримати стиль закладу. Для офісного використання частіше всього обирають більш стримані рішення.



Користувачу повинно бути зручно тримати стакан, пити з нього на ходу й закривати кришкою без зайвих зусиль. Перед замовленням того чи іншого типу стаканів варто перевірити:



чи є на нього кришка, яка точно підходить за діаметром;

чи не ковзає стакан у руці;

чи зручно ставити кілька стаканів у переноску;

чи займає пакування багато місця.

Такі дрібниці помітні в години навантаження, коли персонал працює швидко, а клієнти очікують стабільного сервісу.



Де замовити паперові стакани для бізнесу

Для регулярних закупівель важливо працювати з магазинами, у каталогах яких можна швидко порівняти об’єми, кількість в упаковці, типи посуду та супутні товари. На Nika24 зручно підбирати одноразовий посуд для кав’ярень, офісів, доставок і виїзних подій. Це дозволяє закрити кілька потреб: стакани, кришки, трубочки чи контейнери.



Перед замовленням варто звірити залишки, потрібну кількість на тиждень або місяць і сезонність. У теплий період може зрости попит на холодні напої, а взимку — на каву, чай і какао. Якщо ви плануєте закупівлю під конкретний захід, то в кількості стаканів слід враховувати навіть мінімальний запас на випадок непередбачуваних ситуацій.



У підсумку

Правильно підібрані паперові стакани непомітно підтримують увесь сервіс: допомагають швидко видавати напої, зберігати охайність робочої зони й не створювати зайвого дискомфорту для гостей. Для кав’ярні, офісу чи кейтерингу це не дрібниця, а практична деталь, від якої залежить зручність щоденної роботи та загальне враження від обслуговування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

