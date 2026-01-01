Для якої продукції потрібен CE





Що означає маркування СЕ

Знак СЕ (Conformité Européenne) – це декларація виробника про те, що продукція відповідає всім застосовним нормам безпеки та якості Європейського Союзу. Це не свідоцтво якості, а підтвердження того, що товар пройшов необхідну оцінку відповідності. Без такої позначки продукцію не допускають до продажу в межах єврозони та країн, які дотримуються стандартів ЄС.



Для якої продукції обов'язковий СЕ

Багато виробників задаються питанням, для яких товарів необхідна сертифікація продукції СЕ. Відповідь залежить від категорії товару. Маркування обов'язкове для:



Медичних виробів та пристроїв, включаючи імпланти та діагностичне обладнання.

Електроустаткування та приладів, від побутової техніки до промислового обладнання.

Дитячих іграшок та товарів для дітей.

Конструкційних виробів, будівельних матеріалів та систем.

Обладнання для роботи на висоті та засобів індивідуального захисту.

Машин та механізмів промислового призначення.

Засобів особистого захисту для робітників.

Газових приладів та котельного обладнання.

Електромагнітної сумісності приладів.

Обладнання для вибухопожежонебезпечних приладів.

Як отримати сертифікат СЕ

Процес отримання маркування потребує кількох етапів підготовки та документування. Спочатку необхідно визначити, які саме директиви та стандарти застосовуються до вашої продукції. Потім слід провести оцінку відповідності, яка може бути проста (декларування виробника) або складна (залучення третьої сторони).



Основні кроки для отримання сертифіката:



аналіз застосованих директив та стандартів для вашої категорії товару;

розроблення технічної документації та переліку складових частин;

проведення необхідних тестів та випробувань у сертифікованих лабораторіях;

задокументування результатів та складання технічного файлу;

підготовка декларації про відповідність;

розміщення маркування на продукції та упаковці.

Деякі категорії товарів потребують залучення Нотифікованого Органу – спеціалізованої установи, які авторизовані для здійснення контролю та сертифікації. На сайті Certificate.in.ua можна ознайомитись з повним переліком таких органів та їх компетенціями.



Типові помилки при сертифікації

Багато виробників припускаються помилок на різних етапах отримання маркування. Найчастіше це неправильний вибір застосовних стандартів, неповна технічна документація або використання некомпетентних лабораторій для тестування. Інші помилки включають недостатнє дослідження компонентів, невірне укладання декларації про відповідність та розміщення маркування в неправильному місці на продукції.



Вартість та терміни сертифікації

Вартість отримання маркування залежить від складності продукції та кількості необхідних тестів. Для простих товарів процес займає від кількох тижнів до двох місяців, а для складних медичних пристроїв – кілька місяців. Виробники можуть отримати сертифікат СЕ самостійно, якщо визначений категорія допускає це, або звернутись до спеціалізованих компаній для допомоги.



Розуміння вимог маркування критично важливо для успішного входження на європейський ринок. Сертифікація продукції СЕ – це інвестиція в довіру споживачів та легальність вашої діяльності. Плануючи експорт або продаж товарів, завжди переконайтесь у необхідності маркування для вашої конкретної категорії продукції.

