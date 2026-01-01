Чи очікувати магнітні бурі 19 травня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 19 травня 2026 року, на Землі прогнозують підвищену магнітну активність.
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5,3 (червоний рівень).
За даними Meteoprog, минулої доби сонячна активність залишалася помірною. На Сонці зафіксовано три спалахи класу С та три спалахи класу В - вони не мають суттєвого впливу на Землю.
У вівторок геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою, однак зберігається ймовірність спалахів М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
