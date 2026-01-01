На Рівненщині поліцейські затримали двох «закладчиків» із Волині. ФОТО

Двоє «закладчиків» з Волині «промишляли» на території Рівненщини. Зловмисників затримали правоохоронці.

Про це повідомляють у поліції Рівненщини.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 850 тисяч гривень. Наразі чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

26 травня, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками Дубенського районного відділу поліції у селі Малі Сади викрили двох дилерів — 30-ти та 31-річного жителів Волинської області.
Встановлено, що фігуранти займалися розповсюдженням заборонених речовин шляхом «закладок».

Чоловіки встигли зробити на території лісу 100 закладок з наркотиком та психотропом, 54 з них правоохоронці вилучили під час огляду місцевості.
Крім того, під час поверхневого огляду автомобіля молодшого із фігурантів на задньому сидінні поліцейські виявили 206 згортків з альфа-PVP та 47 з канабісом, підготовлені для подальшого збуту.
Також правоохоронці вилучили мобільні телефони та автомобіль.

Волинян затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Дубенської окружної прокуратури їм повідомили про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

