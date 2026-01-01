ЄС визначив дату початку переговорів про вступ України





Про це повідомляє



Коли стартують переговори

За даними високопосадовця ЄС, Єврокомісія представить пропозицію відкрити перший "кластер" розділів 16 червня на зустрічі міністрів Європи у Брюсселі в рамках Ради загальних справ.



Такий графік дозволить лідерам Євросоюзу остаточно затвердити цей крок на засіданні Європейської Ради, яке відбудеться за два дні після цього.



Очікується, що решта переговорних "кластерів" для України та Молдови будуть відкриті у липні.



Сам процес приєднання складається із шести так званих "кластерів", які об'єднують різні сфери права ЄС.



Перший з них стосується основних демократичних, економічних та інституційних стовпів союзу - він відкривається першим, але закривається останнім.



Для затвердження кожного етапу потрібна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів.



Зміна позиції Угорщини

Раніше євроінтеграційний прогрес України суттєво гальмував Будапешт. Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан послідовно блокував будь-які кроки Києва на шляху до ЄС, проте після 16 років при владі його уряд було зміщено за результатами березневих виборів в Угорщині.



Новий прем'єр-міністр країни Петер Мад'яр демонструє більш виважений підхід. Хоча його уряд прямо не підтримує членство України, Будапешт готовий до компромісів в обмін на розблокування європейських фондів, які були заморожені через порушення законодавства ЄС за часів Орбана.



Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос раніше зазначала, що старт переговорів стане можливим одразу після завершення транзиту влади в Угорщині - ймовірно, під час головування Кіпру в ЄС, яке триватиме до кінця червня.



Які умови членства обговорюють

Точні параметри майбутнього членства України все ще дискутуються.



Зокрема, розглядалися такі альтернативи:



Асоційоване членство - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив можливість інтеграції України без повного права голосу, але Київ цю ідею відкинув.



Вступ до ЄЕЗ - міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відкинув варіант, за якого Україна могла б увійти до Європейської економічної зони (як Норвегія, Ісландія чи Ліхтенштейн) як проміжний трамплін до ЄС, назвавши таку схему надто специфічною та складною.



Шлях України до ЄС та позиція Києва

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що присутність України в ЄС має бути повноправною та повноцінною, відкинувши будь-які проміжні чи гібридні формати інтеграції.



За його словами, Київ продовжує активну дипломатичну роботу на всіх рівнях, щоб максимально наблизити фінальний етап вступу.



Водночас у самому Брюсселі закликають не затягувати процес штучно. Зокрема, президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Україна має бути в ЄС, а сам блок зобов'язаний відповідати на швидкість українських реформ аналогічним темпом та відкривати переговорні кластери без посилань на альтернативні моделі співпраці.



При цьому українська сторона вже завершила всі необхідні внутрішні процедури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейська комісія визначила графік переговорів щодо членства України в ЄС і планує запропонувати відкриття першого переговорного "кластеру" вже в середині червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.За даними високопосадовця ЄС, Єврокомісія представить пропозицію відкрити перший "кластер" розділів 16 червня на зустрічі міністрів Європи у Брюсселі в рамках Ради загальних справ.Такий графік дозволить лідерам Євросоюзу остаточно затвердити цей крок на засіданні Європейської Ради, яке відбудеться за два дні після цього.Очікується, що решта переговорних "кластерів" для України та Молдови будуть відкриті у липні.Сам процес приєднання складається із шести так званих "кластерів", які об'єднують різні сфери права ЄС.Перший з них стосується основних демократичних, економічних та інституційних стовпів союзу - він відкривається першим, але закривається останнім.Для затвердження кожного етапу потрібна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів.Раніше євроінтеграційний прогрес України суттєво гальмував Будапешт. Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан послідовно блокував будь-які кроки Києва на шляху до ЄС, проте після 16 років при владі його уряд було зміщено за результатами березневих виборів в Угорщині.Новий прем'єр-міністр країнидемонструє більш виважений підхід. Хоча його уряд прямо не підтримує членство України, Будапешт готовий до компромісів в обмін на розблокування європейських фондів, які були заморожені через порушення законодавства ЄС за часів Орбана.Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос раніше зазначала, що старт переговорів стане можливим одразу після завершення транзиту влади в Угорщині - ймовірно, під час головування Кіпру в ЄС, яке триватиме до кінця червня.Точні параметри майбутнього членства України все ще дискутуються.Зокрема, розглядалися такі альтернативи:Асоційоване членство - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив можливість інтеграції України без повного права голосу, але Київ цю ідею відкинув.Вступ до ЄЕЗ - міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відкинув варіант, за якого Україна могла б увійти до Європейської економічної зони (як Норвегія, Ісландія чи Ліхтенштейн) як проміжний трамплін до ЄС, назвавши таку схему надто специфічною та складною.Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив, що присутність України в ЄС має бути повноправною та повноцінною, відкинувши будь-які проміжні чи гібридні формати інтеграції.За його словами, Київ продовжує активну дипломатичну роботу на всіх рівнях, щоб максимально наблизити фінальний етап вступу.Водночас у самому Брюсселі закликають не затягувати процес штучно. Зокрема, президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Україна має бути в ЄС, а сам блок зобов'язаний відповідати на швидкість українських реформ аналогічним темпом та відкривати переговорні кластери без посилань на альтернативні моделі співпраці.При цьому українська сторона вже завершила всі необхідні внутрішні процедури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію